Квартиру подарувала – здоров'‎я підірвала! Ціна Олімпійських ігор виявилась зависокою?

Ірина Коляденко під час реабілітації

Борчиня змагалась на Іграх у Токіо на уколах і з порваною зв'‎язкою. Але не дивлячись на проблеми з самопочуттям, їй вдалоя зайняти третю сходинку.

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"Це був дуже важкий період у моєму житті! Дев'ять місяців підготовки! Хочу розповісти про другу сторону медалі, яку ніхто не бачить, але вона дуже важлива, не тільки для спортсменів, а й для всіх сфер діяльності", – зізналась пізніше Ірина у своєму Instagram.

Тому борчині довелось опісля завершення змагань відправитись не у Єгипет, як це зробила більшість учасників Олімпійських ігор, а на довгу реабілітацію. До того ж Ірина змушена була вчитись заново ходити.

" Травма була зароблена на тренуванні в Японії, за декілька днів до Олімпійських ігор. Я пережила ці Ігри на знеболюючих та жорсткому тейпуванні коліна, можна сказати, боролась на одній нозі. А зараз, вже після складної операції, буду проходити реабілітацію та відновлення!"- пише спортсменка у своєму Instagram.

Нагадаємо, що раніше спортсменка на знак доброї волі подарувала своєму тренеру квартиру, яку отримала за бронзу на Іграх-2020.

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" За всіма моїми перемогами стоїть ще одна людина. Це мій тренер, з яким я працюю протягом восьми років, який мене не тільки тренує, а й завжди був поряд протягом усього часу."

"Ну, щоб ви розуміли, був такий час, що він мені купував одяг. Його маленька донька Тетяна та його дружина не бачать його місяцями, тому що він постійно зі мною на зборах. Знаходив кошти, щоб підтримати мене насамперед. Не маючи свого власного житла!"

Але історія, мала таки щасливий фінал, дівчині згодом подарували ще одну квартиру та машину.