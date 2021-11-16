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Квартиру подарила – здоровье подорвала! Цена Олимпийских Игр оказалась слишком высокой?

Юлия Сениско
16 ноября, 20:31
Ирина Коляденко – бронзовый призер Игр 2020 совсем недавно удивила всех своим поступком – подарила квартиру тренеру, однако ценой победы стало сорванное здоровье

Ирина Коляденко во время реабилитации

Спортсменка соревновалась на Играх в Токио на уколах и с порванной связкой. Но, несмотря на проблемы с самочувствием, ей удалось занять третье место.

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"Это был очень тяжелый период в моей жизни! Девять месяцев подготовки! Хочу рассказать о второй стороне медали, которую никто не видит, но она очень важна, не только для спортсменов, но и для всех сфер деятельности." , – призналась позже Ирина в своем Instagram

Поэтому борчине пришлось после завершения соревнований отправиться не в Египет, как это сделало большинство участников Олимпийских Игр, а на долгую реабилитацию. К тому же, Ирина вынуждена была учиться заново ходить.

"Травма была заработана на тренировке в Японии, за несколько дней до Олимпийских Игр. Я пережила эти игры на обезболивающем и жестком тейповании колена, можно сказать боролась на одной ноге. А в данный момент, уже после сложной операции, будет проходить реабилитация и восстановление!", – пишет спортсменка в своем Instagram

Напомним, что ранее спортсменка в знак доброй воли подарила своему тренеру квартиру, которую получила за бронзу на Играх 2020 года.

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"За всеми моими победами, стоит еще один человек. Это мой тренер, с которым я работаю на протяжении восьми лет, который меня не только тренирует, но и всегда был рядом в течение всего времени."

Ну чтобы вы понимали, было такое время, что он мне покупал одежду. Его маленькая дочь Татьяна и его жена невидят его месяцами, так как он постоянно со мной на собрании. Находил средства, чтобы поддержать меня в первую очередь. Не имея своего собственного жилья!"

Но история имела счастливый финал, девушке впоследствии подарили еще одну квартиру и машину

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