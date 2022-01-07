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Кубок світу з біатлону в Обергофі: о котрій і де дивитись гонки

Сергій Шаховець
7 січня, 08:36
Сьогодні в Обергофі стартує 5-й етап Кубка світу з біатлону. У програмі змагань чоловіча та жіноча спринтерські гонки

Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

Змагання мали стартувати 6 січня, але через несприятливі погодні умови чоловічий спринт перенесли на 7 січня.

Першого дня змагань відбудуться дві спринтерські гонки у чоловіків та жінок.

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Чоловічий спринт розпочнеться о 12:30 за київським часом. У прямому ефірі гонку покажуть UA:Перший та Євроспорт.

Україну у цій гонці представлять п'ять біатлоністів.

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Старт-лист чоловічого спринту:

  • 4. Артем Прима
  • 8. Богдан Цимбал
  • 44. Дмитро Підручний
  • 83. Антон Дудченко
  • 105. Тарас Лесюк

Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

Жіночий спринт розпочнеться о 15:15 за київським часом. У прямому ефірі гонку покажуть UA:Перший та Євроспорт.

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Старт-лист жіночого спринту:

  • 16. Катерина Бех
  • 28. Дар'я Блашко
  • 45. Юлія Джима
  • 63. Валя Семеренко
  • 92. Ольга Абрамова

Юлія Джима показала кращий результат серед українок / Фото: biathlon.com.ua

Нагадаємо, раніше Анастасія Меркушина розповіла, чому вона не змогла гідно виступити на першому етапі Кубка світу. Через небезпечне вірусне захворювання спортсменка не могла нормально дихати під час гонки.