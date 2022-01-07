Кубок мира по биатлону в Оберхофе: во сколько и где смотреть гонки

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Соревнования должны были стартовать 6 января, но из-за неблагоприятных погодных условий мужской спринт перенесли на 7 января.

В первый день соревнований состоятся две спринтерские гонки у мужчин и женщин.

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Мужской спринт начнется в 12:30 по киевскому времени. В прямом эфире гонку покажут UA:Перший и Евроспорт.

Украину в этой гонке представят пять биатлонистов.

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Старт-лист мужского спринта:

4. Артем Прима

8. Богдан Цымбал

44. Дмитрий Пидручный

83. Антон Дудченко

105. Тарас Лесюк

Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

Женский спринт начнется в 15:15 по киевскому времени. В прямом эфире гонку покажут UA:Перший и Евроспорт.

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Старт-лист женского спринта:

16. Екатерина Бех

28. Дарья Блашко

45. Юлия Джима

63. Валя Семеренко

92. Ольга Абрамова

Юлия Джима показала лучший результат среди украинок / Фото: biathlon.com.ua

Напомним, ранее Анастасия Меркушина рассказала, почему она не смогла достойно выступить на первом этапе Кубка мира. Из-за опасного вирусного заболевания спортсменка не могла нормально дышать во время гонки.