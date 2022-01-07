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Кубок мира по биатлону в Оберхофе: во сколько и где смотреть гонки

Сергей Шаховец
7 января, 08:36
Сегодня в Оберхофе стартует 5-й этап Кубка мира по биатлону. В программе соревнований мужская и женская спринтерские гонки

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Соревнования должны были стартовать 6 января, но из-за неблагоприятных погодных условий мужской спринт перенесли на 7 января.

В первый день соревнований состоятся две спринтерские гонки у мужчин и женщин.

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Мужской спринт начнется в 12:30 по киевскому времени. В прямом эфире гонку покажут UA:Перший и Евроспорт.

Украину в этой гонке представят пять биатлонистов.

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Старт-лист мужского спринта:

  • 4. Артем Прима
  • 8. Богдан Цымбал
  • 44. Дмитрий Пидручный
  • 83. Антон Дудченко
  • 105. Тарас Лесюк

Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

Женский спринт начнется в 15:15 по киевскому времени. В прямом эфире гонку покажут UA:Перший и Евроспорт.

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Старт-лист женского спринта:

  • 16. Екатерина Бех
  • 28. Дарья Блашко
  • 45. Юлия Джима
  • 63. Валя Семеренко
  • 92. Ольга Абрамова

Юлия Джима показала лучший результат среди украинок / Фото: biathlon.com.ua

Напомним, ранее Анастасия Меркушина рассказала, почему она не смогла достойно выступить на первом этапе Кубка мира. Из-за опасного вирусного заболевания спортсменка не могла нормально дышать во время гонки.