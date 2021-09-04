Хто замінить Зінченка і Буяльського: заявка України на матч з Францією

Олександр Петраков назвав склад на Францію / Фото: УАФ

Сьогодні в Києві Україна проведе важливий матч у відборі на чемпіонат світу в Катарі. Онлайн Україна – Франція є на нашому сайті.

У поєдинку проти Казахстану ушкодження отримав Віталій Буяльський, а Олександр Зінченко заробив жовту картку і пропустить зустріч через дискваліфікацію.

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Заявка збірної України на матч з Францією:

Воротарі: 1. Денис Бойко, 12 Андрій Пятов, 23 Дмитро Різник

1. Денис Бойко, 12 Андрій Пятов, 23 Дмитро Різник Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16 Віталій Миколенко, 17. Віктор Корнієнко, 18 Тарас Качараба, 19 Олександр Тимчик, 21. Олександр Караваєв, 22 Микола Матвієнко

2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16 Віталій Миколенко, 17. Віктор Корнієнко, 18 Тарас Качараба, 19 Олександр Тимчик, 21. Олександр Караваєв, 22 Микола Матвієнко Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10 Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 14 Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков,

5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10 Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 14 Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, Нападники: 9. Роман Яремчук, 20. Данило Сікан

З тих футболістів, які зараз знаходяться під рукою тренерського штабу, в заявку на гру проти французів не потрапив Ігор Харатін.