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Олександрія --
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Зоря --
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Минай --
Чорноморець --
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Колос --
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Десна --
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Хто замінить Зінченка і Буяльського: заявка України на матч з Францією

Олександр Трикіша
4 вересня, 10:37
Головний тренер збірної України Олександр Петраков визначився зі списком гравців, на яких покладатиметься в матчі відбору на ЧС-2022 проти Франції. Зустріч пройде вже сьогодні

Олександр Петраков назвав склад на Францію / Фото: УАФ

Сьогодні в Києві Україна проведе важливий матч у відборі на чемпіонат світу в Катарі. Онлайн Україна – Франція є на нашому сайті.

У поєдинку проти Казахстану ушкодження отримав Віталій Буяльський, а Олександр Зінченко заробив жовту картку і пропустить зустріч через дискваліфікацію.

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Заявка збірної України на матч з Францією:

  • Воротарі: 1. Денис Бойко, 12 Андрій Пятов, 23 Дмитро Різник
  • Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16 Віталій Миколенко, 17. Віктор Корнієнко, 18 Тарас Качараба, 19 Олександр Тимчик, 21. Олександр Караваєв, 22 Микола Матвієнко
  • Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10 Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 14 Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков,
  • Нападники: 9. Роман Яремчук, 20. Данило Сікан

З тих футболістів, які зараз знаходяться під рукою тренерського штабу, в заявку на гру проти французів не потрапив Ігор Харатін.

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