Хто замінить Зінченка і Буяльського: заявка України на матч з Францією

Олександр Петраков назвав склад на Францію / Фото: УАФ
Сьогодні в Києві Україна проведе важливий матч у відборі на чемпіонат світу в Катарі. Онлайн Україна – Франція є на нашому сайті.
У поєдинку проти Казахстану ушкодження отримав Віталій Буяльський, а Олександр Зінченко заробив жовту картку і пропустить зустріч через дискваліфікацію.
Заявка збірної України на матч з Францією:
- Воротарі: 1. Денис Бойко, 12 Андрій Пятов, 23 Дмитро Різник
- Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16 Віталій Миколенко, 17. Віктор Корнієнко, 18 Тарас Качараба, 19 Олександр Тимчик, 21. Олександр Караваєв, 22 Микола Матвієнко
- Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10 Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 14 Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков,
- Нападники: 9. Роман Яремчук, 20. Данило Сікан
З тих футболістів, які зараз знаходяться під рукою тренерського штабу, в заявку на гру проти французів не потрапив Ігор Харатін.