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Хто краще: Роман, Яремчук чи український гравець? У Бенфіці з'їхали з глузду після дебюту нашого форварда

Любомир Луканюк
15 серпня, 12:21
Український нападник Бенфіки Роман Яремчук провів перший матч в чемпіонаті Португалії, де забив гол і віддав результативну передачу

Який варіант вибрали б ви?

Український форвард Роман Яремчук вчинив фурор у своєму першому матчі в чемпіонаті Португалії. Наш легіонер допоміг Бенфіці обіграти Ароку – 2:0. На рахунку Романа гол і результативна передача.

Від гри Яремчука Бенфіка у захваті. Після матчу офіційний Twitter лісабонського клубу запустив голосування, де запропонував уболівальникам вибрати кращого гравця з трьох варіантів: "Роман", "Яремчук" чи "український гравець".

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Раніше ми писали, що Яремчук забив дебютний гол за Бенфіку в ворота Спартака.

Нагадаємо, що Роман Яремчук став гравцем Бенфіки після успішного виступу на Євро-2020, де забив два голи. Контракт з гравцем підписаний на п'ять років. При цьому просто космічний відсоток від угоди повинен отримати колишній клуб футболіста – київське Динамо.

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