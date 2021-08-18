Всі тренери збірної України. Цікаві факти про попередників Петракова

Головні тренери збірної України

Олександр Петраков став виконуючим обов'язки головного тренера збірної України. Чемпіон світу U-20 замінив на посаді Андрія Шевченка, чий контракт з УАФ закінчився 1 серпня.

До нього головну команду країни очолювали 11 тренерів в історії, без урахування виконуючих обов'язки. Пропонуємо вам згадати всіх наставників збірної України з моменту її заснування.

ПІБ Початок Кінець Кількість ігор Статистика Віктор Прокопенко 03.03.1992 16.09.1992 3 +0 =1 -2 Олег Базилевич 12.11.1992 21.09.1994 11 +4 =3 -4 Анатолій Коньков 05.01.1995 08.12.1995 7 +3 =0 -4 Йожеф Сабо 27.12.1995 31.12.1999 32 +15 =11 -6 Валерій Лобановський 02.03.2000 15.11.2001 18 +6 =7 -5 Леонід Буряк 14.12.2001 10.09.2003 19 +5 =6 -8 Олег Блохін 18.09.2003 06.12.2007 46 +21 =14 -11 Олексій Михайличенко 11.01.2008 30.11.2009 21 +12 =5 -4 Мирон Маркевич 01.02.2010 21.08.2010 4 +3 =1 -0 Олег Блохін 21.04.2011 25.09.2012 18 +7 =3 -8 Михайло Фоменко 26.12.2012 23.06.2016 37 +24 =6 -7 Андрій Шевченко 15.07.2016 31.07.2021 52 +26 =13 -13

Також в збірну України шість разів призначалися виконуючі обов'язки тренерів, причому двічі команду очолювали дуети наставників. Петраков – сьоме призначення у збірну України у статусі в.о.

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ПІБ Початок Кінець Кількість ігор Статистика Микола Павлов / Леонід Ткаченко 26.10.1992 28.10.1992 1 +0 =1 -0 Микола Павлов / Володимир Мунтян 09.09.1994 13.09.1994 2 +0 =0 -2 Йожеф Сабо 24.09.1994 13.11.1994 2 +1 =1 -0 Юрій Калитвинцев 25.09.2010 21.04.2011 8 +1 =5 -2 Андрій Баль 06.10.2012 19.10.2012 2 +0 =1 -1 Олександр Заваров 14.11.2012 14.11.2012 1 +1 =0 -0

Цікаві факти про тренерів збірної України:

Першим наставником команди став Віктор Прокопенко , який протримався на посаді лише півроку

, який протримався на посаді лише півроку Лише Йожефу Сабо вдавалося стати виконуючим обов'язки тренера і повноцінним наставником збірної

вдавалося стати виконуючим обов'язки тренера і повноцінним наставником збірної Олег Блохін – єдиний фахівець, який двічі очолював збірну України

– єдиний фахівець, який двічі очолював збірну України Також Олег Блохін є єдиним наставником, який виводив Україну на чемпіонат світу

є єдиним наставником, який виводив Україну на чемпіонат світу За кількістю матчів біля керма збірної немає рівних також Олегу Блохіну (64 поєдинки за дві каденції)

(64 поєдинки за дві каденції) За кількістю днів поспіль в збірній України рекорд утримує Андрій Шевченко – 5 років і 16 днів

– 5 років і 16 днів Однак за загальною кількістю днів знову крутіше за всіх Олег Блохін – 5 років 7 місяців і 22 дні

– 5 років 7 місяців і 22 дні Єдиним тренером, який не програв жодного матчу в якості головного, є Мирон Маркевич (3 перемоги та одна нічия)

(3 перемоги та одна нічия) Також у Маркевича і рекорд по відсотку перемог в збірній (75%)

і рекорд по відсотку перемог в збірній (75%) А єдиним тренером без перемог у збірній України є Віктор Прокопенко (1 нічия і 2 поразки)

(1 нічия і 2 поразки) До речі, Віктор Прокопенко (3) та Мирон Маркевич (4) провели менше за всіх матчів на чолі збірної України

(3) та (4) провели менше за всіх матчів на чолі збірної України З інших наставників рекорд по відсотку перемог належить Михайлу Фоменку (67%)

(67%) Унікальне досягнення встановив і Анатолій Коньков, який не тільки потренував збірну, але і очолював українську федерацію футболу

Свій перший матч на чолі збірної України Олександр Петраков проведе 1 вересня. В рамках відбору на ЧС-2022 "синьо-жовті" зіграють на виїзді зі збірною Казахстану.