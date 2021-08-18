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Всі тренери збірної України. Цікаві факти про попередників Петракова

Анатолій Дерека
18 серпня, 06:16
Розповідаємо про 11 наставників головної команди країни, які запам'яталися нам по-різному

Головні тренери збірної України

Олександр Петраков став виконуючим обов'язки головного тренера збірної України. Чемпіон світу U-20 замінив на посаді Андрія Шевченка, чий контракт з УАФ закінчився 1 серпня.

До нього головну команду країни очолювали 11 тренерів в історії, без урахування виконуючих обов'язки. Пропонуємо вам згадати всіх наставників збірної України з моменту її заснування.

ПІБ Початок Кінець Кількість ігор Статистика
Віктор Прокопенко03.03.199216.09.19923+0 =1 -2
Олег Базилевич12.11.199221.09.199411+4 =3 -4
Анатолій Коньков05.01.199508.12.19957+3 =0 -4
Йожеф Сабо27.12.199531.12.199932+15 =11 -6
Валерій Лобановський02.03.200015.11.200118+6 =7 -5
Леонід Буряк14.12.200110.09.200319+5 =6 -8
Олег Блохін18.09.200306.12.200746+21 =14 -11
Олексій Михайличенко11.01.200830.11.200921+12 =5 -4
Мирон Маркевич01.02.201021.08.20104+3 =1 -0
Олег Блохін21.04.201125.09.201218+7 =3 -8
Михайло Фоменко26.12.201223.06.201637+24 =6 -7
Андрій Шевченко15.07.201631.07.202152+26 =13 -13

Також в збірну України шість разів призначалися виконуючі обов'язки тренерів, причому двічі команду очолювали дуети наставників. Петраков – сьоме призначення у збірну України у статусі в.о.

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ПІБ Початок Кінець Кількість ігор Статистика
Микола Павлов / Леонід Ткаченко26.10.199228.10.19921+0 =1 -0
Микола Павлов / Володимир Мунтян09.09.199413.09.19942+0 =0 -2
Йожеф Сабо24.09.199413.11.19942+1 =1 -0
Юрій Калитвинцев25.09.201021.04.20118+1 =5 -2
Андрій Баль06.10.201219.10.20122+0 =1 -1
Олександр Заваров14.11.201214.11.20121+1 =0 -0

Цікаві факти про тренерів збірної України:

  • Першим наставником команди став Віктор Прокопенко, який протримався на посаді лише півроку
  • Лише Йожефу Сабо вдавалося стати виконуючим обов'язки тренера і повноцінним наставником збірної
  • Олег Блохін – єдиний фахівець, який двічі очолював збірну України
  • Також Олег Блохін є єдиним наставником, який виводив Україну на чемпіонат світу
  • За кількістю матчів біля керма збірної немає рівних також Олегу Блохіну (64 поєдинки за дві каденції)
  • За кількістю днів поспіль в збірній України рекорд утримує Андрій Шевченко – 5 років і 16 днів
  • Однак за загальною кількістю днів знову крутіше за всіх Олег Блохін – 5 років 7 місяців і 22 дні
  • Єдиним тренером, який не програв жодного матчу в якості головного, є Мирон Маркевич (3 перемоги та одна нічия)
  • Також у Маркевича і рекорд по відсотку перемог в збірній (75%)
  • А єдиним тренером без перемог у збірній України є Віктор Прокопенко (1 нічия і 2 поразки)
  • До речі, Віктор Прокопенко (3) та Мирон Маркевич (4) провели менше за всіх матчів на чолі збірної України
  • З інших наставників рекорд по відсотку перемог належить Михайлу Фоменку (67%)
  • Унікальне досягнення встановив і Анатолій Коньков, який не тільки потренував збірну, але і очолював українську федерацію футболу

Свій перший матч на чолі збірної України Олександр Петраков проведе 1 вересня. В рамках відбору на ЧС-2022 "синьо-жовті" зіграють на виїзді зі збірною Казахстану.

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