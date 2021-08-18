Всі тренери збірної України. Цікаві факти про попередників Петракова

Головні тренери збірної України
Олександр Петраков став виконуючим обов'язки головного тренера збірної України. Чемпіон світу U-20 замінив на посаді Андрія Шевченка, чий контракт з УАФ закінчився 1 серпня.
До нього головну команду країни очолювали 11 тренерів в історії, без урахування виконуючих обов'язки. Пропонуємо вам згадати всіх наставників збірної України з моменту її заснування.
|ПІБ
|Початок
|Кінець
|Кількість ігор
|Статистика
|Віктор Прокопенко
|03.03.1992
|16.09.1992
|3
|+0 =1 -2
|Олег Базилевич
|12.11.1992
|21.09.1994
|11
|+4 =3 -4
|Анатолій Коньков
|05.01.1995
|08.12.1995
|7
|+3 =0 -4
|Йожеф Сабо
|27.12.1995
|31.12.1999
|32
|+15 =11 -6
|Валерій Лобановський
|02.03.2000
|15.11.2001
|18
|+6 =7 -5
|Леонід Буряк
|14.12.2001
|10.09.2003
|19
|+5 =6 -8
|Олег Блохін
|18.09.2003
|06.12.2007
|46
|+21 =14 -11
|Олексій Михайличенко
|11.01.2008
|30.11.2009
|21
|+12 =5 -4
|Мирон Маркевич
|01.02.2010
|21.08.2010
|4
|+3 =1 -0
|Олег Блохін
|21.04.2011
|25.09.2012
|18
|+7 =3 -8
|Михайло Фоменко
|26.12.2012
|23.06.2016
|37
|+24 =6 -7
|Андрій Шевченко
|15.07.2016
|31.07.2021
|52
|+26 =13 -13
Також в збірну України шість разів призначалися виконуючі обов'язки тренерів, причому двічі команду очолювали дуети наставників. Петраков – сьоме призначення у збірну України у статусі в.о.
|ПІБ
|Початок
|Кінець
|Кількість ігор
|Статистика
|Микола Павлов / Леонід Ткаченко
|26.10.1992
|28.10.1992
|1
|+0 =1 -0
|Микола Павлов / Володимир Мунтян
|09.09.1994
|13.09.1994
|2
|+0 =0 -2
|Йожеф Сабо
|24.09.1994
|13.11.1994
|2
|+1 =1 -0
|Юрій Калитвинцев
|25.09.2010
|21.04.2011
|8
|+1 =5 -2
|Андрій Баль
|06.10.2012
|19.10.2012
|2
|+0 =1 -1
|Олександр Заваров
|14.11.2012
|14.11.2012
|1
|+1 =0 -0
Цікаві факти про тренерів збірної України:
- Першим наставником команди став Віктор Прокопенко, який протримався на посаді лише півроку
- Лише Йожефу Сабо вдавалося стати виконуючим обов'язки тренера і повноцінним наставником збірної
- Олег Блохін – єдиний фахівець, який двічі очолював збірну України
- Також Олег Блохін є єдиним наставником, який виводив Україну на чемпіонат світу
- За кількістю матчів біля керма збірної немає рівних також Олегу Блохіну (64 поєдинки за дві каденції)
- За кількістю днів поспіль в збірній України рекорд утримує Андрій Шевченко – 5 років і 16 днів
- Однак за загальною кількістю днів знову крутіше за всіх Олег Блохін – 5 років 7 місяців і 22 дні
- Єдиним тренером, який не програв жодного матчу в якості головного, є Мирон Маркевич (3 перемоги та одна нічия)
- Також у Маркевича і рекорд по відсотку перемог в збірній (75%)
- А єдиним тренером без перемог у збірній України є Віктор Прокопенко (1 нічия і 2 поразки)
- До речі, Віктор Прокопенко (3) та Мирон Маркевич (4) провели менше за всіх матчів на чолі збірної України
- З інших наставників рекорд по відсотку перемог належить Михайлу Фоменку (67%)
- Унікальне досягнення встановив і Анатолій Коньков, який не тільки потренував збірну, але і очолював українську федерацію футболу
Свій перший матч на чолі збірної України Олександр Петраков проведе 1 вересня. В рамках відбору на ЧС-2022 "синьо-жовті" зіграють на виїзді зі збірною Казахстану.