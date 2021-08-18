Все тренеры сборной Украины. Интересные факты о предшественниках Петракова

Главные тренеры сборной Украины
Александр Петраков стал и.о. главного тренера сборной Украины. Чемпион мира U-20 заменил на посту Андрея Шевченко, чей контракт с УАФ истек 1 августа.
До него главную команду страны возглавляли 11 тренеров в истории, без учета исполняющих обязанности. Предлагаем вам вспомнить всех наставников сборной Украины с момента ее основания.
|ФИО
|Начало
|Конец
|Кол-во игр
|Статистика
|Виктор Прокопенко
|03.03.1992
|16.09.1992
|3
|+0 =1 -2
|Олег Базилевич
|12.11.1992
|21.09.1994
|11
|+4 =3 -4
|Анатолий Коньков
|05.01.1995
|08.12.1995
|7
|+3 =0 -4
|Йожеф Сабо
|27.12.1995
|31.12.1999
|32
|+15 =11 -6
|Валерий Лобановский
|02.03.2000
|15.11.2001
|18
|+6 =7 -5
|Леонид Буряк
|14.12.2001
|10.09.2003
|19
|+5 =6 -8
|Олег Блохин
|18.09.2003
|06.12.2007
|46
|+21 =14 -11
|Алексей Михайличенко
|11.01.2008
|30.11.2009
|21
|+12 =5 -4
|Мирон Маркевич
|01.02.2010
|21.08.2010
|4
|+3 =1 -0
|Олег Блохин
|21.04.2011
|25.09.2012
|18
|+7 =3 -8
|Михаил Фоменко
|26.12.2012
|23.06.2016
|37
|+24 =6 -7
|Андрей Шевченко
|15.07.2016
|31.07.2021
|52
|+26 =13 -13
Также в сборную Украины шесть раз назначались исполняющие обязанности тренеров, причем дважды команду возглавляли дуэты наставников. Петраков – седьмое назначение в статусе и.о.
|ФИО
|Начало
|Конец
|Кол-во игр
|Статистика
|Николай Павлов / Леонид Ткаченко
|26.10.1992
|28.10.1992
|1
|+0 =1 -0
|Николай Павлов / Владимир Мунтян
|09.09.1994
|13.09.1994
|2
|+0 =0 -2
|Йожеф Сабо
|24.09.1994
|13.11.1994
|2
|+1 =1 -0
|Юрий Калитвинцев
|25.09.2010
|21.04.2011
|8
|+1 =5 -2
|Андрей Баль
|06.10.2012
|19.10.2012
|2
|+0 =1 -1
|Александр Заваров
|14.11.2012
|14.11.2012
|1
|+1 =0 -0
Интересные факты про тренеров сборной Украины:
- Первым наставником команды стал Виктор Прокопенко, который продержался на посту лишь полгода
- Лишь Йожефу Сабо удавалось стать исполняющим обязанности тренера и полноценным наставником сборной
- Олег Блохин – единственный специалист, который дважды возглавлял сборную Украины
- Также Олег Блохин является единственным наставником, который выводил Украину на чемпионат мира
- По количеству матчей у руля сборной нет равных также Олегу Блохину (64 поединка за две каденции)
- По количеству дней подряд в сборной Украины рекорд удерживает Андрей Шевченко – 5 лет и 16 дней
- Однако по общему количеству дней вновь круче всех Олег Блохин – 5 лет 7 месяцев и 22 дня
- Единственным тренером, который не проиграл ни одного матча в качестве главного, является Мирон Маркевич (3 победы и одна ничья)
- Также у Маркевича и рекорд по проценту побед в сборной (75%)
- А единственным тренером без побед в сборной Украины является Виктор Прокопенко (1 ничья и 2 поражения)
- К слову, Виктор Прокопенко (3) и Мирон Маркевич (4) провели меньше всех матчей во главе сборной Украины
- Из других наставников рекорд по проценту побед принадлежит Михаилу Фоменко (67%)
- Уникальное достижение установил и Анатолий Коньков, который не только потренировал сборную, но и возглавлял украинскую федерацию футбола
Свой первый матч у руля сборной Украины Александр Петраков проведет 1 сентября. В рамках отбора на ЧМ-2022 "сине-желтые" сыграют на выезде со сборной Казахстана.