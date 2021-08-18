Все тренеры сборной Украины. Интересные факты о предшественниках Петракова

Главные тренеры сборной Украины

Александр Петраков стал и.о. главного тренера сборной Украины. Чемпион мира U-20 заменил на посту Андрея Шевченко, чей контракт с УАФ истек 1 августа.

До него главную команду страны возглавляли 11 тренеров в истории, без учета исполняющих обязанности. Предлагаем вам вспомнить всех наставников сборной Украины с момента ее основания.

ФИО Начало Конец Кол-во игр Статистика Виктор Прокопенко 03.03.1992 16.09.1992 3 +0 =1 -2 Олег Базилевич 12.11.1992 21.09.1994 11 +4 =3 -4 Анатолий Коньков 05.01.1995 08.12.1995 7 +3 =0 -4 Йожеф Сабо 27.12.1995 31.12.1999 32 +15 =11 -6 Валерий Лобановский 02.03.2000 15.11.2001 18 +6 =7 -5 Леонид Буряк 14.12.2001 10.09.2003 19 +5 =6 -8 Олег Блохин 18.09.2003 06.12.2007 46 +21 =14 -11 Алексей Михайличенко 11.01.2008 30.11.2009 21 +12 =5 -4 Мирон Маркевич 01.02.2010 21.08.2010 4 +3 =1 -0 Олег Блохин 21.04.2011 25.09.2012 18 +7 =3 -8 Михаил Фоменко 26.12.2012 23.06.2016 37 +24 =6 -7 Андрей Шевченко 15.07.2016 31.07.2021 52 +26 =13 -13

Также в сборную Украины шесть раз назначались исполняющие обязанности тренеров, причем дважды команду возглавляли дуэты наставников. Петраков – седьмое назначение в статусе и.о.

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ФИО Начало Конец Кол-во игр Статистика Николай Павлов / Леонид Ткаченко 26.10.1992 28.10.1992 1 +0 =1 -0 Николай Павлов / Владимир Мунтян 09.09.1994 13.09.1994 2 +0 =0 -2 Йожеф Сабо 24.09.1994 13.11.1994 2 +1 =1 -0 Юрий Калитвинцев 25.09.2010 21.04.2011 8 +1 =5 -2 Андрей Баль 06.10.2012 19.10.2012 2 +0 =1 -1 Александр Заваров 14.11.2012 14.11.2012 1 +1 =0 -0

Интересные факты про тренеров сборной Украины:

Первым наставником команды стал Виктор Прокопенко , который продержался на посту лишь полгода

, который продержался на посту лишь полгода Лишь Йожефу Сабо удавалось стать исполняющим обязанности тренера и полноценным наставником сборной

удавалось стать исполняющим обязанности тренера и полноценным наставником сборной Олег Блохин – единственный специалист, который дважды возглавлял сборную Украины

– единственный специалист, который дважды возглавлял сборную Украины Также Олег Блохин является единственным наставником, который выводил Украину на чемпионат мира

является единственным наставником, который выводил Украину на чемпионат мира По количеству матчей у руля сборной нет равных также Олегу Блохину (64 поединка за две каденции)

(64 поединка за две каденции) По количеству дней подряд в сборной Украины рекорд удерживает Андрей Шевченко – 5 лет и 16 дней

– 5 лет и 16 дней Однако по общему количеству дней вновь круче всех Олег Блохин – 5 лет 7 месяцев и 22 дня

– 5 лет 7 месяцев и 22 дня Единственным тренером, который не проиграл ни одного матча в качестве главного, является Мирон Маркевич (3 победы и одна ничья)

(3 победы и одна ничья) Также у Маркевича и рекорд по проценту побед в сборной (75%)

и рекорд по проценту побед в сборной (75%) А единственным тренером без побед в сборной Украины является Виктор Прокопенко (1 ничья и 2 поражения)

(1 ничья и 2 поражения) К слову, Виктор Прокопенко (3) и Мирон Маркевич (4) провели меньше всех матчей во главе сборной Украины

(3) и (4) провели меньше всех матчей во главе сборной Украины Из других наставников рекорд по проценту побед принадлежит Михаилу Фоменко (67%)

(67%) Уникальное достижение установил и Анатолий Коньков, который не только потренировал сборную, но и возглавлял украинскую федерацию футбола

Свой первый матч у руля сборной Украины Александр Петраков проведет 1 сентября. В рамках отбора на ЧМ-2022 "сине-желтые" сыграют на выезде со сборной Казахстана.