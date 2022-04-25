Круте піке без Піке. Барселона знову програє на Камп Ноу

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Реалу, щоб стати чемпіоном Іспанії тепер достатньо набрати одне очко в 5 турах, що залишилися. Для дострокового успіху Бензема та компанії постарався головний конкурент.

Перший сезон після ери Мессі, який із ПСЖ став чемпіоном Франції, Барселона точно не зможе занести до свого активу Не врятував і прихід ще однієї легенди каталонців у якості тренера. Хаві хоч і обіграв Реал у Ель Класіко, але загалом результати команди не змінилися.

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Ще одним шоком для вболівальників Барселони стала домашня поразка каталонців від Райо Вальєкано. Понад 57 тисяч фанатів, які були присутні на поєдинку, були засмучені підсумковим результатом матчу.

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Востаннє Барселоні вдавалося виграти вдома в матчі проти Севільї на початку місяця, коли у складі був основний захисник Піке. Травма не дозволила Жерару зіграти у наступних 3 домашніх матчах – і всі вони були програні. Такого ніколи не було протягом одного сезону.

У матчі проти Райо Вальєкано підопічні Хаві пропустили вже на 7-й хвилині, але відповіді у гравців Барселони так і не знайшлося. Поразка 0:1 залишає каталонців на другому місці, за яке ще потрібно буде позмагатися. Амбіціями з чемпіонством доведеться попрощатися, тому що відіграти гандикап у 15 очей за 5 турів у Реала – це на межі фантастики.

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Таким чином Барселона не зможе стати чемпіоном Іспанії вже третій рік поспіль. Чи зможе Хаві або інший тренер повернути каталонцям колишню славу, дізнаємося вже наступного сезону.

Унікальне досягнення серед топ-ліг підкорилося Баварії. Мюнхенський клуб став чемпіоном Німеччини 10 разів поспіль.