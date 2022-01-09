Кріштіану Роналду має намір втекти з Манчестера. Що дратує короля футболу?

Роналду не вистачає трофеїв / Фото: REUTERS

Кріштіану Роналду звик завжди виборювати чемпіонські титули. Так було в МЮ при Алексі Фергюсоні, так було в Реалі, так було в Ювентусі.

Влітку Кріштіану повернувся до Манчестер Юнайтед. Здорово розпочав сезон, забивав гол, віддавав результативні передачі. Але підтримки від партнерів не було. Клуб показував погані результати, через що свій пост втратив Оле-Гуннар Сульшер.

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А ось з новим наставником Ральфом Рангніком португалець не почувається комфортно. Та й результати так собі. У чемпіонаті Англії МЮ йде на сьомому місці і про чемпіонство не мріє. Тут би до єврокубків пробитися.

Роналду вже провів переговори зі своїм агентом Жорже Мендешем. Мова про трансфер у літнє міжсезоння.

Цього сезону Кріштіану провів за МЮ 16 матчів – забив 8 голів і зробив 3 результативні передачі.

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Нагадаємо, що Роналду вже грав за Манчестер Юнайтед із 2003 по 2009 рік. За цей час португалець забив 118 голів у 292 іграх.

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З МЮ португалець тричі виграв чемпіонат Англії, двічі – Кубок англійської ліги та один раз Кубок Англії.

У 2008 році Роналду разом із Манчестер Юнайтед став переможцем Ліги чемпіонів та клубного чемпіонату світу.