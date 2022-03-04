Крик душі олімпійської чемпіонки: "Що ж ви, с**и, обстрілюєте мирних жителів"

Окупанти знищують батьківщину Валентини Семеренко / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Сьогодні дев'ятий день вторгнення російського агресора на українську землю. Найбільше від варварства російських нацистів постраждали прикордонні області України.

Сумщина – батьківщина олімпійської чемпіонки-2014 з біатлону Валентини Семеренко. Серце розривається, коли бачиш на що перетворили квітучу землю путінські варвари.

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