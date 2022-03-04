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Крик души олимпийской чемпионки: "Что же вы, с**и, обстреливаете мирных жителей"

Сергей Шаховец
4 марта, 15:56
Украинская биатлонистка Валентина Семеренко опубликовала в социальной сети обстрелы родной Сумщины

Оккупанты уничтожают родину Валентины Семеренко / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Сегодня девятый день вторжения российского агрессора на украинскую землю. Больше всего от варварства российских нацистов пострадали приграничные области Украины.

Сумщина – родина олимпийской чемпионки-2014 по биатлону Валентины Семеренко. Сердце разрывается, когда видишь во что превратили цветущую землю путинские варвары.

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"В Сумской области нет отопления и электроэнергии, также российские войска бомбят Сумы.

Сейчас идет бомбардировка города суммы. В принципе, вся Сумская область сейчас – это территория ада, которую бомбят русские войска.

Что же вы с**и творите, обстреливают мирных жителей", – написала Валя Семеренко в сториз Instagram.