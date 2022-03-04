Крик души олимпийской чемпионки: "Что же вы, с**и, обстреливаете мирных жителей"

Оккупанты уничтожают родину Валентины Семеренко / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня
Сегодня девятый день вторжения российского агрессора на украинскую землю. Больше всего от варварства российских нацистов пострадали приграничные области Украины.
Сумщина – родина олимпийской чемпионки-2014 по биатлону Валентины Семеренко. Сердце разрывается, когда видишь во что превратили цветущую землю путинские варвары.
"В Сумской области нет отопления и электроэнергии, также российские войска бомбят Сумы.
Сейчас идет бомбардировка города суммы. В принципе, вся Сумская область сейчас – это территория ада, которую бомбят русские войска.
Что же вы с**и творите, обстреливают мирных жителей", – написала Валя Семеренко в сториз Instagram.