Красуня з Хорватії відмовляється бути найсексуальнішою футболісткою світу (фото)

Ана Маркович зіграла уже п'ять матчів за збірну Хорватії / Фото: Колаж: Сьогодні

Ана Маркович народилася у Спліті, але у 12 років із батьками переїхала до Цюріха. Там почала займатися футболом і досягла солідних досягнень. Раніше дружина ексгравця Динамо засвітилася у патріотичному бікіні.

У свої 22 роки Ана вже двічі ставала чемпіонкою Швейцарії та вигравала два національні кубки. Зіграла п'ять матчів за збірну Хорватії та забила один гол.

А ще привернула увагу зовнішніми даними. Маркович називають найкрасивішою футболісткою світу та найсексуальнішою. На її сторінку в Instagram підписано 728 тисяч людей.

Хоча самій футболістці така слава не дуже до вподоби.

"Мені подобалися статті, в яких мене називали найкрасивішою футболісткою світу, бо мені приємно чути, що я красива. Але потім почали з'являтися матеріали, в яких мене називали найсексуальнішою футболісткою. Я це ненавиджу. Після цього мені стали писати люди, які вдавали з себе тренерів, і я точно знаю, чого вони від мене хотіли. Вони ніколи не бачили, як я граю у футбол, і дивилися тільки на зовнішність", – зізналася Маркович news.com.au.

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