Красавица из Хорватии отказывается быть самой сексуальной футболисткой мира (фото)

Ана Маркович сыграла уже пять матчей за сборную Хорватии / Фото: Коллаж: Сегодня

Ана Маркович родилась в Сплите, но в 12 лет с родителями переехала в Цюрих. Там начала заниматься футболом и добилась солидных достижений. Ранее супруга экс-игрока Динамо засветилась в патриотичном бикини.

В свои 22 года Ана уже дважды становилась чемпионкой Швейцарии и выигрывала два национальных кубка. Сыграла пять матчей за сборную Хорватии и забила один гол.

А еще привлекла к себе внимание внешними данными. Маркович называют и самой красивой футболисткой мира и самой сексуальной. На ее страницу в Instagram подписаны 728 тысяч человек.

Хотя самой футболистке такая слава не очень по душе.

"Мне нравились статьи, в которых меня называли самой красивой футболисткой мира, потому что мне приятно слышать, что я красивая. Но потом стали появляться материалы, в которых меня называли самой сексуальной футболисткой. Я это ненавижу. После этого мне стали писать люди, которые притворялись тренерами, и я точно знаю, чего они от меня хотели. Они никогда не видели, как я играю в футбол, и смотрели только на внешность", – призналась цитирует Маркович news.com.au.

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