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Ковід підхопила в Естонії. Юна українська спортсменка пропустить чемпіонат Європи

Андрій Трофімов
12 січня, 21:25
Вперше в історії європейських першостей Україна не буде представлена у жіночому одиночному катанні. COVID-19 у Марії Андрійчук

Марія Андрійчук. Фото skateukraine.org

17-річна українська фігуристка Марія Андрійчук не виступить на чемпіонаті Європи у Таллінні через позитивний результат тесту на COVID-19.

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Про це сайту Федерації фігурного катання України повідомив керівник нашої делегації на ЧЄ-2022 Даніль Амірханов.

"Згідно з правилами, учасники чемпіонату щодня здають тести на ковід. Результат Марії виявився позитивним, і вона була виключена зі списку учасників", – пояснив Амірханов.

Нагадаємо, Марія Андрійчук за кілька днів до чемпіонату Європи замінила Анастасію Шаботову, яка не змогла взяти участь у змаганнях через стан здоров'я.

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Раніше ми писали, що на Олімпіаді-2022 вперше виступить небінарна людина. Нею став американський фігурист Тімоті Ледак.