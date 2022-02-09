Кошмар! У Росії траур після допінг-скандалу на Олімпіаді

РОК на межі втрати золота через допінг / Фото: Колаж: Сьогодні
Триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання депутат держдуми РФ Ірина Родніна відреагувала на новину про те, що результати командного турніру на зимовій Олімпіаді 2022 в Пекіні можуть переглянути через допінг-тест російського фігуриста.
"Якщо це підтвердиться, то це кошмар", – цитує Родніну Чемпіонат.
Утім, Родніна сподівається, що Росія ще якось вийде сухою з води.
"Поки що це нагнітання обстановки", – сказала вона.
Нагадаємо, збірна РОК виграла командний турнір фігуристів 7 лютого, залишивши позаду США та Японію.
Але в середу, 9 лютого, стало відомо, що РОК можуть позбавити цього золота через допінг-тест російського спортсмена, зданий перед Олімпіадою. Його ім'я поки що не називається.
Проте чи варто дивуватися? За попередні махінації з допінгом росіяни виступають на Олімпіаді в Пекіні без прапора, гімну і взагалі без назви своєї країни – під абревіатурою РОК (Російський олімпійський комітет).
Зазначимо, що церемонію нагородження у командному турнірі фігуристів у Пекіні-2022 вже поставили на паузу. Представник Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс заявив, що це зробили через необхідність отримання юридичної консультації від Міжнародної спілки ковзанярів.