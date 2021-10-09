9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Кошмар для України! Боснія здобула невигідну нам перемогу

Олег Люлька
9 жовтня, 17:52
Поєдинок нашої відбірної групи чемпіонату світу-2022 в Нур-Султані між Казахстаном і Боснією і Герцеговиною завершився виграшем гостей 0:2 – для України це дуже погано

Казахстан - Боснія і Герцеговина - 0:2 / Фото: Reuters

У першому суботньому матчі відбірної групи D Боснія і Герцеговина обіграла на "Астана Арені" Казахстан з рахунком 2:0. У гостей двічі відзначився нападник бельгійського Ейпена Смаїл Превляк, який забив по м'ячу в кожному з таймів.

ВІДЕО ГОЛІВ ПРЕВЛЯКА

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Казахстан – Боснія і Герцеговина – 0:2
Голи: Превляк, 25, 66

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Завдяки цій перемозі боснійці обійшли Україну і вийшли на другий рядок у групі, який дає змогу потрапити до плей-оф за путівку на ЧС-2022.

Україна опустилася на третю сходинку, але може поліпшити становище, якщо сьогодні обіграє на виїзді Фінляндію. Початок – о 19:00. Онлайн Фінляндія – Україна доступний на нашому сайті.

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Пряма трансляція матчу Фінляндія – Україна – на OLL.TV.

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