9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Кошмар для Украины! Босния добыла невыгодную нам победу

Олег Люлька
9 октября, 17:52
Поединок нашей отборочной группы чемпионата мира-2022 в Нур-Султане между Казахстаном и Боснией и Герцеговиной завершился выигрышем гостей 0:2 – для Украины это очень плохо

Казахстан - Босния и Герцеговина - 0:2 / Фото: Reuters

В первом субботнем матче отборочной группы D Босния и Герцеговина обыграла на "Астана Арене" Казахстан со счетом 2:0. У гостей дважды отличился нападающий бельгийского Эйпена Смаил Превляк, забивший по мячу в каждом из таймов.

ВИДЕО ГОЛОВ ПРЕВЛЯКА

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Казахстан – Босния и Герцеговина – 0:2
Голы: Превляк, 25, 66

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Благодаря этой победе боснийцы обошли Украину и вышли на второе место в группе, которое позволяет попасть в плей-офф за путевку на ЧМ-2022.

Украина опустилась на третью строчку, но может улучшить положение, если сегодня обыграет на выезде Финляндию. Начало – в 19:00. Онлайн Финляндия – Украина доступен на нашем сайте.

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Прямая трансляция матча Финляндия – Украина – на OLL.TV.

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