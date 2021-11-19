Ні вакцинації! Коронавірус помирив затятих ворогів

Джокович виступає проти вакцінації

Новак Джокович висловив своє ставлення до вакцинації спортсменів. Тенісист заявив про те, що вибір стосовно щеплень має бути вільним.

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"Я вважаю, що це має бути справою кожного: хочете ви робити щеплення, чи ні. Я сподіваюсь, що все залишиться так само, і вакцинація не стане обов'язковою", – цитує Джоковича Tennis World USA.

На захист серба виступив найзапекліший конкурент – Нік Кірьос. Останній, раніше негативно висловлювався у сторону Джоковича, але погляди на вакцинацію у ворогів співпали. Тож Нік висловив слова підтримки:

"Кайрі Ірвінг, Новак... Вони стільки віддали, стільки пожертвували. Вони – міжнародні зірки, якими захоплюються мільйони", – заявив ворог Джоковича.

"Новак – король Сербії, один із найкращих в історії. Новак, зіграємо на Australian Open у парі? Ні, жартую, я не буду мучити себе".

"Взагалі, я вважаю, що змушувати людей щепитись – неправильно. Сам я щеплений, але вважаю, що не можна змушувати чи не пускати людей на турніри. Є інші рішення. Можна щодня перевіряти, є експрес-тести. Ефективність 85%, результат готовий за 15 хвилин".

Нагадаємо, що раніше керівництво Australian Open заявило про те, що невакцинованих спортсменів не допустять до змагань. Таке повідомлення викликало бурю протесту у тенісистів.

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"Вважаю, що Australian Open не має проходити. Це має бути застрога мешканцям Мельбурна, які 275 днів прожили в локдауні", – висловився Нік Кірьос.

Новак Джокович, у свою чергу, подякував конкуренту за солідарність щодо вакцинації:

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"Свободі вибору – бути! Чи це вакцинацiя, чи це щось інше, у людини повинна бути свобода вибору".

"Я завжди це підтримував, завжди виступав за свободу вибору, тому що свобода необхідна для щастя і процвітання".

Отже, коронавірусні нововведення можуть вдарити по гаманцях багатьох спортсменів, якщо тим доведеться пропускати турніри з багатомільйонним призовим фондом.