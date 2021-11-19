Нет вакцинации! Коронавирус помирил ярых врагов

Джокович выступает против вакцинации
Новак Джокович выразил свое отношение к вакцинации спортсменов. Теннисист заявил о том, что выбор по поводу прививок должен быть свободным.
"Я считаю, что это должно быть делом каждого: хотите ли вы делать прививку, или нет. Я надеюсь, что все останется так же, и вакцинация не станет обязанностью", – цитирует Джоковича Tennis World USA.
В защиту серба выступил его ярый конкурент – Ник Кирьос. Последний, ранее негативно высказывался в сторону Джоковича, но взгляды на вакцинацию у врагов совпали.
Поэтому Ник высказал слова поддержки:
"Кайри Ирвинг, Новак... Они столько отдали, столько пожертвовали. Они – международные звезды, которыми восхищаются миллионы." – заявил враг Джоковича.
"Новак – король Сербии, один из лучших в истории. Новак, сыграем на Australian Open в паре? Нет, шучу, я не буду мучить себя".
"Вообще, я считаю, что заставлять людей прививаться – неправильно. Сам я привит, но считаю, что нельзя заставлять или не пускать людей на турниры. Есть другие решения. Можно ежедневно проверять, есть экспресс-тесты. Эффективность 85%, результат готов за 15 минут".
Напомним, что ранее руководство Australian Open заявило о том, что невакцинированных спортсменов не допустят к соревнованиям. Такое сообщение вызвало бурю протеста у теннисистов.
"Считаю, что Australian Open не должен проходить. Это должна быть предостережение жителям Мельбурна, которые 275 дней прожили в локдауне", – сказал Ник Кирьос.
Новак Джокович, в свою очередь, поблагодарил конкурента за солидарность по взглядам на вакцинацию:
"Свободе выбора – быть! Или это вакцинация, или это что-то другое, у человека должна быть свобода выбора".
"Я всегда это поддерживал, всегда выступал за свободу выбора, так как свобода необходима для счастья и процветания".
Таким образом, коронавирусные нововведения могут ударить по кошельку многих спортсменов если им придется пропустить турниры с многомиллионным призовым фондом.