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Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
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Король хокею з Україною! Грецкі закликав викинути Росію з учасників чемпіонату світу

Сергій Шаховець
27 лютого, 08:43
Найкращий бомбардир в історії НХЛ Вейн Грецкі не залишив у біді Батьківщину своїх предків

Вейн Грецкі в шоці від війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Канадський хокеїст з українським корінням Уейн Гретцкі заявив про необхідність ізолювати Росію від світового хокею. Для початку заборонивши їм брати участь у чемпіонаті світу-2022 серед молодіжних команд.

"Ми всі згодні, що це безглузда війна. Цього ранку я говорив з парою хлопців, які живуть у Києві. Вони забрали свої сім'ї на машині з міста, повернулися і взяли в руки зброю, щоб захищати своє місто.

Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого і молимося за них.

Якщо ми хочемо відправити додому російських хокеїстів, то це мають бути не тільки вони, у Канаді працює багато людей інших професій. Дуже радий, що збірна Польщі з футболу висловилася та відмовилася грати з ними.

Думаю, міжнародний хокей має сказати, що не дозволить їм грати на МЧМ. Якщо ігри будуть проходити в Едмонтоні, то ми, канадці, маємо зайняти таку позицію", – наводить слова Грецьки TSN.

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Зазначимо, що чемпіонат світу серед молодіжних команд має відбутися у серпні цього року у Канаді.

Вейн Грецкі є одним із найвідоміших спортсменів в історії. Канадець чотири рази вигравав Кубок Стенлі, дев'ять разів отримував приз "Харт Трофі" (найціннішому гравцеві сезону), він 10-кратний володар "Арт Росс Трофі" (найкращому бомбардиру), а також автор 61-го рекорду у хокеї!

Уэйн Гретцки / Фото: Facebook

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А ще він має українське коріння, адже його бабуся родом із Тернопільської області. Зі своїм дідусем, вихідцем з Білорусі, Вейн розмовляв українською.