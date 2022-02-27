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Верес --
Десна --
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Король хоккея с Украиной! Гретцки призвал выбросить Россию из участников чемпионата мира

Сергей Шаховец
27 февраля, 08:43
Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки не оставил в беде Родину свои предков

Уэйн Гретцки в шоке от войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Канадский хоккеист с украинскими корнями Уэйн Гретцки заявил о необходимости изолировать Россию от мирового хоккея. Для начала запретив участвовать в чемпионате мира-2022 среди молодежных команд.

"Мы все согласны, что это бессмысленная война. Этим утром я говорил с парой ребят, которые живут в Киеве. Они увезли свои семьи на машине из города, вернулись и взяли в руки оружие, чтобы защищать свой город.

Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

Если мы хотим отправить домой российских хоккеистов, то это должны быть не только они, в Канаде работает много людей других профессий. Очень рад, что сборная Польши по футболу высказалась и отказалась играть с ними.

Думаю, международный хоккей должен сказать, что не позволит им играть на МЧМ. Раз игры будут проходить в Эдмонтоне, то мы, канадцы, должны занять такую позицию", – приводит слова Гретцки TSN.

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Отметим, что чемпионат мира среди молодежных команд должен состоятся в августе этого года в Канаде.

Уэйн Гретцки является одним из самых известных спортсменов в истории. Канадец четырежды выигрывал Кубок Стэнли, девять раз получал приз "Харт Трофи" (самому ценному игроку сезона), он 10-кратный обладатель "Арт Росс Трофи" (лучшему бомбардиру), а также автор 61-го рекорда в хоккее!

Уэйн Гретцки / Фото: Facebook

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А еще он имеет украинские корни, ведь его бабушка родом из Тернопольской области. Со своим дедушкой, выходцем из Беларуси, Уэйн разговаривал на украинском.