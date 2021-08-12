Контракт поклали на відро. Так тренера ще ніхто не представляв

Б'єлса отримав новий контракт

Англійський Лідс продовжив контракт з головним тренером команди Марсело Б'єлсою. Клуб оголосив цю новину досить оригінальним способом. За допомогою відра.

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У соцмережах Лідса розмістили відро, на якому лежить нова угода Б'єлси терміном до літа 2022 року.

"Погоджено, а тепер – підписано", – ось такою короткою була заяву клубу.

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Вибір відра не випадковий. Саме на ньому Марсело Б'єлса часто сидить під час матчів, щоб бути якомога ближче до поля.