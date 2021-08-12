Контракт положили на ведро. Так тренера еще никто не представлял

Бьелса получил новый контракт

Английский Лидс продлил контракт с главным тренером команды Марсело Бьелсой. Клуб объявил эту новость весьма оригинальным способом. С помощью ведра.

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В соцсетях Лидса разместили ведро, на котором лежит новое соглашение Бьелсы сроком до лета 2022 года.

"Согласовано, а теперь – подписано", – вот таким коротким было заявление клуба.

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Выбор ведра не случаен. Именно на нем Марсело Бьелса часто сидит во время матчей, чтобы находиться как можно ближе к полю.