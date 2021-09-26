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Кому потрібні ці пояси? Джошуа знайшов відмазку після поразки Усику

Олександр Трикіша
26 вересня, 14:53
Ентоні Джошуа зазнав поразки від Олександра Усика і втратив титули WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі. Британець вже встиг заявити, що ці пояса все одно нікому не потрібні

Ентоні Джошуа не переживає за втрату титулів / Фото: REUTERS

Після бою Джошуа заговорив про поєдинок проти Тайсона Ф'юрі. Раніше цей бій був найочікуванішим в світі боксу, адже в ньому розіграли б звання абсолютного чемпіона світу в хевівейте.

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А тепер Джошуа нічого запропонувати Ф'юрі. Але Ентоні вважає, що в цьому немає нічого страшного. Кому потрібні ці пояси?

"Дорога до звання абсолютного чемпіона і все таке, це добре ... Як я сказав, я буду битися з Тайсоном Ф'юрі, Деонтей Вайлдером, без поясів.

Пояси – це весело. Це здорово, це спадщина. Але з поясами або без них я буду битися з ким завгодно. Шлях до абсолютного чемпіонства – це титул, який класно було б роздобути.

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Але ви б дивилися ці бої без поясів? Це головне – у вас є два конкурентоспроможних бійця на рингу з Великобританії, які просто хочуть зійтися віч-на-віч", – заявив Джошуа під час прес-конференції.

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Проте, Джошуа не відмовляється від реваншу з Олександром Усиком.

"Чи хочу я реваншу? 100 відсотків. 110 відсотків. Я готовий повернутися до тренувань. Я провів 12 раундів, це були хороші 12 раундів", – додав британець, якого цитує skysports.com.

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