30 січня 17:00 Онлайн
Єгипет --
Марокко --
31 січня 16:00
Шахтар --
Црвена Звезда --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Сіті --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Кому дівчинку? Циганков звернувся до вболівальників з незвичним проханням

Андрій Трофімов
29 січня, 23:32
Під час паузи між закордонними зборами Динамо лідер команди Віктор Циганков вирішив знайти сім'ю для собаки, яка опинилася у нього на перетримці

У Циганкова і його нареченої уже є один ретривер / Фото: Instagram

Нових господарів для дівчинки-ретрівера на ім'я Маї вінгер Динамо Віктор Циганков вирішив пошукати серед своїх підписників.

Читайте також: Динамо позбулося футболіста, якого тільки-но купило

Реклама

"Порода золотистий ретривер, 8-9 років. Зараз у нас на перетримці. Довго була на вулиці і дуже схудла. Нині намагаємося її відновити".

"Ми її обстежили. Вона здорова, енергійна та дуже слухняна. Знає базові команди. За поведінкою видно, що жила у квартирі".

"Хто готовий взяти повністю опіку над нею, напишіть мені, будь ласка. Прекрасна дівчинка чекає на люблячу сім'ю", – написав у себе в сторіз Циганков.

Зазначимо, що у Віктора Циганкова є свій ретривер на прізвисько Лакі. У нього навіть є свій акаунт в Instagram, на який підписані понад три тисячі фоловерів.

Реклама