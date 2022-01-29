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Кому девочку? Цыганков обратился к болельщикам с необычной просьбой

Андрей Трофимов
29 января, 23:32
Во время паузы между зарубежными сборами Динамо лидер команды Виктор Цыганков решил найти семью для собаки, оказавшейся у него на передержке

У Цыганкова и его невесты уже есть один ретривер / Фото: Instagram

Новых хозяев для девочки-ретривера по имени Маи вингер Динамо Виктор Цыганков решил поискать среди своих подписчиков.

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"Порода золотистый ретривер, 8-9 лет. Сейчас у нас на передержке. Долго была на улице и очень исхудала. Сейчас пытаемся привести ее в порядок".

"Мы ее обследовали. Она здорова, энергична и очень послушная. Знает базовые команды. По поведению видно, что жила в квартире".

"Кто готов взять полностью опеку над ней, напишите мне, пожалуйста. Прекрасная девочка ждет любящую семью", – написал у себя в сториз Цыганков.

Отметим, что у Виктора Цыганкова есть свой ретривер по кличке Лаки. У него даже имеется свой аккаунт в Instagram, на который подписаны свыше трех тысяч фолловеров.

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