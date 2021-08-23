Покинув Україну: Коломойський-молодший перейшов у хорватський клуб

Грегорі Коломойський / Фото: Facebook

Син відомого бізнесмена Ігоря Коломойського – Грегорі, в новому сезоні буде захищатиме кольори хорватського баскетбольного клубу Сонік-Пунтаміка, повідомляє Eurobasket.com.

22-річний захисник підписав річний контракт на майбутній сезон 2021/22.

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Новий клуб Коломойського-молодшого виступає в елітному дивізіоні й у минулому сезоні посів п'яте місце в чемпіонаті Хорватії, програвши у чвертьфіналі плей-оф Гориці.

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Нагадаємо, що Грегорі закінчив Клівлендський університет у 2019 році, де грав за університетську команду з баскетболу.

У лютому цього ж року він підписав перший професійний контракт із ізраїльською командою "Маккабі", за яку виступав півроку і став срібним призером чемпіонату Ізраїлю.

У вересні 2019 року Грегорі підписав контракт з БК Дніпро, який належить його батькові Ігорю Коломойському. У складі дніпрян 22-річний захисник став чемпіоном України сезону 2019/20, зігравши 17 матчів, у середньому за матч набираючи 1,6 очок, 0,7 підбирань і 0,2 передачі.