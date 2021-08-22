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Чому Барселона так не зробила? Клуб НБА звільнив 17 співробітників, щоб зберегти свою зірку

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
22 серпня, 13:31
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Клуб Національної баскетбольної асоціації Філадельфія Севенті Сіксерс змушений був звільнити 17 співробітників, щоб підписати новий контракт зі своєю головною зіркою Джоелем Ембіідом
Філадельфія звільнила 17 чоловік заради контракту з Ембідом, в Барселоні до такого не додумалися
Філадельфія звільнила 17 чоловік заради контракту з Ембідом, в Барселоні до такого не додумалися / Фото: REUTERS

Під скорочення потрапила половина відділу скаутингу, а також директор з експлуатації обладнання, який пропрацював в клубі 34 роки.

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У підсумку це дозволило Філадельфії підписати з центровим Джоелем Ембіідом чотирирічний контракт на суму в розмірі 196 мільйонів доларів. Новий контракт вступить в силу з сезону-2023/24 років.

Відзначимо, що за умовами попереднього контракту, який буде діяти ще два роки, загальна зарплата Ембііда становить 65,2 млн доларів.

Нещодавно схожа ситуація трапилася з футбольним клубом Барселона, який через фінансові проблеми не зміг продовжити контракт з Ліонелем Мессі.

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Сам Мессі був готовий істотно знизити свої апетити, однак цього виявилося недостатньо. Зрештою Ліонель перейшов в Парі Сен-Жермен.

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