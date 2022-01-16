Кокаїн, повії, віскі: російський Макгрегор святкує нокаут

На турнірі UFC on ESPN 32 у Лас-Вегасі росіянин В'ячеслав Борщов нокаутував американця Дакоту Буша, отримавши бонус у 50 тисяч доларів за найкращий виступ вечора.

Відповідаючи на запитання, як витратить ці гроші, зовні схожий на Конора Макгрегора Борщов сказав:

"Плюс борги треба роздати. Близькі люди мені дуже допомагали. Вони не очікують, що я віддам їм борги, але я хочу їх віддати. Від цих грошей у мене майже нічого не залишиться. Зараз віддам тренерам відсотки, потім роздам борги, податки – залишиться, щоб дожити до наступного бою та на полях не працювати", – сказав Борщов в інтерв'ю СЭ.