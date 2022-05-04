Коли Україна зіграє у Лізі націй: дата та час матчів

Україна зіграє шість матчів у Лізі націй / Фото: Колаж: Сьогодні

УЄФА затвердив дату та час початку матчів Ліги націй у першій групі Дивізіону В, де виступає збірна України.

Наша команда має провести три поєдинки в червні і три у вересні. Через війну домашні зустрічі будуть, найімовірніше, зіграні за кордоном. Ми вже писали в якій країні має намір базуватися збірна України.

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Розклад збірної України

8 червня. Ірландія – Україна (21.45)

Ірландія – Україна (21.45) 11 червня. Україна – Вірменія (16.00)

Україна – Вірменія (16.00) 14 червня. Україна – Ірландія (21.45)

Україна – Ірландія (21.45) 21 вересня. Шотландія – Україна (21.45)

Шотландія – Україна (21.45) 24 вересня. Вірменія – Україна (16.00)

Вірменія – Україна (16.00) 27 вересня. Україна – Шотландія (21.45)

Нагадаємо, що до старту Ліги націй вже вирішиться, чи гратиме наша команда на ЧС-2022. У разі перемоги над Шотландією (1 червня) збірна України 5 червня боротиметься з Уельсом за путівку на мундіаль.

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Сам ЧС-2022 відбудеться з 21 листопада до 18 грудня у Катарі. Суперниками України можуть стати Англія, США та Іран.