Коли мене поцілувала дівчина, було приємно. Легенда легкої атлетики зробила камінґаут

Келлі Холмс – служила в армії та перемагала на Олімпійських іграх / Фото: Колаж: Сьогодні

Легендарна британська легкоатлетка Келлі Холмс здійснила камінґаут. Раніше дівчина-боєць UFC Джессіка Андраде вийшла заміж за свою подругу. Всі ці роки Холмс мовчала, оскільки боялася, що її виженуть з армії. Страх перед публічною критикою призвів до психічного зриву в 2020 році.

Після цього Келлі звернулася до свого керівника в армії і запитала, чи санкції будуть, якщо вона зізнається в нетрадиційній орієнтації. Спортсменці відповіли, що цього не буде.

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"Мені потрібно було зробити це зараз, заради себе. Це було особисто моїм рішенням, і я хвилююся, коли говорю про це", – цитує Холмс Mirror.

"Коли мене поцілувала дівчина у 1988-му – тоді я зрозуміла, що маю бути лесбіянкою, бо це було приємно. Це було природніше, я почувала себе комфортно", – сказала Холмс.

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А потім Келлі згадала епізод, коли 1997 року королівська військова поліція обшукала її квартиру. Вони збиралися викорінити з армії таємних лесбійок.

"Вони витягли все з моєї шафи, з ящиків, читали листи. Намагаючись упіймати нас і віддати під трибунал. Це принизливо, це неповага, адже ти служиш своїй країні і робиш хорошу роботу", – згадує спортсменка.

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Наразі Келлі Холмс 52 роки. На Олімпіаді-2000 вона виграла бронзу у бігу на 800 метрів. А на Іграх-2004 стала дворазовою олімпійською чемпіонкою – на 800 та 1500 метрів. Крім того, була призеркою чемпіонатів світу та Європи.

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Ми писали, що шестиразовий чемпіон світу з плавання Марк Фостер зізнався у нетрадиційній сексуальній орієнтації. Колишній спортсмен, який виступав на п'ятьох Олімпіадах, зазначив, що давно розповів сім'ї про те, що є геєм, але приховував цю інформацію від громадськості.