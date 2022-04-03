Коли і де дивитись матч Ювентус – Інтер у Серії А

Інтер та Ювентус – принципові суперники в Серії А / Фото: Getty Images

Сьогодні, 3 квітня, в Серії А пройде Дербі д'Італія. Зустрінуться між собою два останні чемпіони – Ювентус та Інтер. Гра пройде в Турині на "Альянц Стедіум", початок – о 21:45.

Де дивитись матч Ювентус – Інтер? У прямій трансляції поєдинок буде показано на Мегого. Крім того, онлайн матчу Ювентус – Інтер буде доступним у нас на сайті.

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Тим часом букмекери оцінили шанси команд у дербі. На їхню думку, явного лідера в дербі немає. Коефіцієнт на тріумф Юве складає 2.85, тоді як на Інтер – 2.75. На нічию ж виставлено коефіцієнт 3.10.

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Зазначимо, що зараз Ювентус йде на четвертій позиції в Серії А і відстає від Інтера всього на один бал. Щоправда, міланці зіграли на матч менше. Туринці вже навряд чи думають про боротьбу за золото, до лідера Мілана – аж 7 очок.

Туринцям потрібно зберегти за собою путівку до ЛЧ, адже Лаціо відстає на 7 балів, а за втраченими очками близька і Аталанта (8 очок та матч у запасі). Інтер ще може вплутатися в гонку за Скудетто. Чинний чемпіон відстає від сусідів на шість балів, але має додатковий матч.

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Ювентус та Інтер відіграли один з одним аж 246 дуелей. Перевага на боці туринців – 111 перемог проти 73 у міланців. Ще 62 гри завершилися нічийними результатами.