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Книги для майбутніх мам: порада від дружини гравця збірної України

Андрій Трофімов
29 січня, 12:48
Карина Харатін чекає на первістка і в соцмережах розповіла, як готується до цієї події. Дівчина визначила ТОП-5 книг, які прочитала

Рекомендації від Карини Харатін / Фото: Колаж: Сьогодні

Півзахисник збірної України та польської Легії Ігор Харатін незабаром стане батьком.

Його дружина Карина порадила книги для майбутніх мам, які сама прочитала.

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ТОП-5 книг від Карини Харатін:

  • "Я вагітна, що робити?" – О. Білоконь.
  • "Таємна опора" – Л. Петрановська.
  • "Після трьох уже пізно" – Масар Ібука.
  • "Початок життя вашої дитини" – Є. Комаровський.
  • "Як шкода, що мої батьки про це не знали" – Філіппа Перрі.

Схоже, Карина зараз не в зимовій Польщі, а в теплому Дубаї. Тому що в її Instagram багато фотографій із Еміратів.

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Додамо, що ексгравець Динамо та Зорі Ігор Харатін з Кариною не так давно відсвяткували у Києві розкішне весілля.

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