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Книги для будущих мам: совет от жены игрока сборной Украины

Андрей Трофимов
29 января, 12:48
Карина Харатин ждет первенца и в соцсетях рассказала, как готовится к этому событию. Девушка определила ТОП-5 книг, которые прочитала

Рекомендации от Карины Харатин / Фото: Коллаж: Сегодня

Полузащитник сборной Украины и польской Легии Игорь Харатин скоро станет отцом.

Его супруга Карина посоветовала книги для будущих мам, которые сама прочитала.

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ТОП-5 книг от Карины Харатин:

  • "Я беременна, что делать?" – О. Белоконь.
  • "Тайная опора" – Л. Петрановская.
  • "После трех уже поздно" – Масару Ибука.
  • "Начало жизни вашего ребенка" – Е. Комаровский.
  • "Как жаль, что мои родители об этом не знали" – Филиппа Перри.

Похоже, Карина сейчас не в зимней Польше, а в теплом Дубае. Потому что в ее Instagram много фотографий из Эмиратов.

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Добавим, что экс-игрок Динамо и Зари Игорь Харатин с Кариной не так давно отпраздновали в Киеве раскошную свадьбу.

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