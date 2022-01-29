Книги для будущих мам: совет от жены игрока сборной Украины

Рекомендации от Карины Харатин / Фото: Коллаж: Сегодня

Полузащитник сборной Украины и польской Легии Игорь Харатин скоро станет отцом.

Его супруга Карина посоветовала книги для будущих мам, которые сама прочитала.

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ТОП-5 книг от Карины Харатин:

"Я беременна, что делать?" – О. Белоконь.

– О. Белоконь. "Тайная опора" – Л. Петрановская.

– Л. Петрановская. "После трех уже поздно" – Масару Ибука.

– Масару Ибука. "Начало жизни вашего ребенка" – Е. Комаровский.

– Е. Комаровский. "Как жаль, что мои родители об этом не знали" – Филиппа Перри.

Похоже, Карина сейчас не в зимней Польше, а в теплом Дубае. Потому что в ее Instagram много фотографий из Эмиратов.

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Добавим, что экс-игрок Динамо и Зари Игорь Харатин с Кариной не так давно отпраздновали в Киеве раскошную свадьбу.