Книги для будущих мам: совет от жены игрока сборной Украины

Рекомендации от Карины Харатин / Фото: Коллаж: Сегодня
Полузащитник сборной Украины и польской Легии Игорь Харатин скоро станет отцом.
Его супруга Карина посоветовала книги для будущих мам, которые сама прочитала.
ТОП-5 книг от Карины Харатин:
- "Я беременна, что делать?" – О. Белоконь.
- "Тайная опора" – Л. Петрановская.
- "После трех уже поздно" – Масару Ибука.
- "Начало жизни вашего ребенка" – Е. Комаровский.
- "Как жаль, что мои родители об этом не знали" – Филиппа Перри.
Похоже, Карина сейчас не в зимней Польше, а в теплом Дубае. Потому что в ее Instagram много фотографий из Эмиратов.
Добавим, что экс-игрок Динамо и Зари Игорь Харатин с Кариной не так давно отпраздновали в Киеве раскошную свадьбу.