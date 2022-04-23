Клуб УПЛ на межі зникнення? Президент Десни повідомив сумні новини

Президент Десни: "Інфраструктуру клубу повністю зруйновано" / Фото: Колаж: Сьогодні

Клуб Української прем'єр-ліги ризикує пропустити сезон, а може взагалі припинити існування. Причина – Десна залишилася без клубної інфраструктури та футбольної арени. Російська армія розбомбила стадіон імені Гагаріна. Постраждали й інші об'єкти команди, без яких існувати буде складно.

Реклама

Такі сумні новини повідомив президент Чернігівців Володимир Левін.

Реклама

Власник футбольного клубу стверджує, що всі необхідні приміщення, тренажерні зали, кімнати фізіотерапії та інші об'єкти, необхідні гравцям, постраждали. На їхнє відновлення знадобиться багато грошей і часу, стверджує Левін в інтерв'ю. Fanday.

" Наш двоповерховий готель, в якому знаходилися медичні кабінети, тренажерний зал, басейн, сауна, комфортабельні номери тощо, теж зруйнований. Розбомбили. Клубну інфраструктуру знищено повністю, тому говорити про якісь плани до закінчення війни вкрай важко. Розраховуємо, що Міністерство спорту підстрахує нас зі стадіоном, що перебуває на балансі у держави."

Ігор Литовка / Фото: FootBoom

Десна давно має фінансовы труднощі, а в такій ситуації це позначиться ще гірше. Один із лідерів чернігівської команди, голкіпер Ігор Литовка, стверджував, що президент залишив футболістів ні з чим після початку выйськового вторгнення Росії.