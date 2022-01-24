Кличко повертається в ринг? Інтригуючий меседж легенди боксу

"Доктор Сталевий Молот" знову в ділі / Фото: Instagram
Легендарний боксер у своєму останньому пості Instagram опублікував фото з тренування, під яким один із тегів говорить – "Повернення".
Фоловери Кличка у коментарях підтримали рішення свого кумира:
- "З нетерпінням чекаю на ваше повернення в ринг".
- "Кличко найкращий!"
- "Володимире, повертайся на ринг! Поки ще є шанс і порох у порохівницях!"
- "Чекаємо на повернення!"
- "Рематч із Ф'юрі..."
- "Давай чемпіоне".
Нагадаємо, Володимир Кличко неодноразово натякав на своє повернення в професійний бокс. Доктор Сталевий Молот має намір побити рекорд Джорджа Формана, який став у 45 років найвіковішим чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні.
Зазначимо, що наразі три з чотирьох чемпіонських титулів у хевівейті утримує Олександр Усик. А пояс WBC належить кривднику Володимира Тайсону Ф'юрі.
До речі, Циганський король останнім часом взявся тролити Кличка. І все через те, що Володимир заступився за Усика, якого Фюрі звинуватив у вживанні стероїдів.