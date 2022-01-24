Кличко повертається в ринг? Інтригуючий меседж легенди боксу

"Доктор Сталевий Молот" знову в ділі / Фото: Instagram

Легендарний боксер у своєму останньому пості Instagram опублікував фото з тренування, під яким один із тегів говорить – "Повернення".

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Фоловери Кличка у коментарях підтримали рішення свого кумира:

"З нетерпінням чекаю на ваше повернення в ринг".

"Кличко найкращий!"

"Володимире, повертайся на ринг! Поки ще є шанс і порох у порохівницях!"

"Чекаємо на повернення!"

"Рематч із Ф'юрі..."

"Давай чемпіоне".

Нагадаємо, Володимир Кличко неодноразово натякав на своє повернення в професійний бокс. Доктор Сталевий Молот має намір побити рекорд Джорджа Формана, який став у 45 років найвіковішим чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні.

Володимир Кличко / Фото: Facebook

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Зазначимо, що наразі три з чотирьох чемпіонських титулів у хевівейті утримує Олександр Усик. А пояс WBC належить кривднику Володимира Тайсону Ф'юрі.

Ф'юрі забрав чемпіонські пояси у Кличка / Фото: Колаж: Сьогодні

До речі, Циганський король останнім часом взявся тролити Кличка. І все через те, що Володимир заступився за Усика, якого Фюрі звинуватив у вживанні стероїдів.

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