Кличко – не спортсмен. Російський чемпіон розгнівався на легендарного українця

Росіянин дуже засмутився заявою Кличка-молодшого скасувати бій із Канело через війну РФ проти України.

Бівол, як і більшість російських спортсменів, повторює пропагандистський штамп "спорт поза політикою", заплющуючи очі на злочини своєї країни. На його думку, спортсмени не мають відповідати за дії політиків.

"Я підтримував його всю його кар'єру, тому що я любив дивитися його бої. Коли він це сказав... Це просто його думка. Йому слід знати, що політика та спорт – це різне.

Ми приїхали в іншу країну, ми б'ємося один з одним, ми підтримуємо одне одного та не має значення, з якої країни боксер. Нам просто подобається його стиль або навички, і ми хочемо побачити його бій у рингу.

Але зараз Кличко не спортсмен, він політик. Він забуває, що він був спортсменом. Це не проблема для мене. Бій відбудеться. Політика та спорт – це різне", – цитує Бівола vringe.com.