5 травня 22:00
Рейнджерс 3
Лейпциг 1
5 травня 22:00
Айнтрахт 1
Вест Хем 0
5 травня 22:00
Рома 1
Лестер 0
5 травня 22:00
Марсель 0
Феєнорд 0
7 травня 21:45
Ліверпуль --
Тоттенгем --
8 травня 18:30
Манчестер Сіті --
Ньюкасл --
10 травня 22:00
Астон Вілла --
Ліверпуль --
11 травня 22:15
Вулверхемптон --
Манчестер Сіті --
12 травня 21:45
Тоттенгем --
Арсенал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Кличко – не спортсмен. Російський чемпіон розгнівався на легендарного українця

Сергій Шаховець
6 травня, 13:36
Чемпіон світу за версією WBA Super у напівважкій вазі Дмитро Бівол прокоментував заклик Володимира Кличка скасувати бій росіянина із Саулем Альваресом

Бівол образився на Володимира Кличка / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіянин дуже засмутився заявою Кличка-молодшого скасувати бій із Канело через війну РФ проти України.

Бівол, як і більшість російських спортсменів, повторює пропагандистський штамп "спорт поза політикою", заплющуючи очі на злочини своєї країни. На його думку, спортсмени не мають відповідати за дії політиків.

Реклама

"Я підтримував його всю його кар'єру, тому що я любив дивитися його бої. Коли він це сказав... Це просто його думка. Йому слід знати, що політика та спорт – це різне.

Ми приїхали в іншу країну, ми б'ємося один з одним, ми підтримуємо одне одного та не має значення, з якої країни боксер. Нам просто подобається його стиль або навички, і ми хочемо побачити його бій у рингу.

Але зараз Кличко не спортсмен, він політик. Він забуває, що він був спортсменом. Це не проблема для мене. Бій відбудеться. Політика та спорт – це різне", – цитує Бівола vringe.com.

Дмитро Бівол / Фото: Getty Images

Зазначимо, що Дмитро Бівол народився у Киргизстані, де й робив свої перші кроки у боксі. Але у 12 років він разом із батьками переїхав до Росії.

Нагадаємо, бій за титул WBA Super у напівважкій вазі між Дмитром Біволом та Саулем Альваресом відбудеться 7 травня у Лас-Вегасі.

Реклама