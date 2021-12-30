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Китайським футболістам заборонили робити татуйовання, а старі наказано видалити

Олександр Трикіша
30 грудня, 12:21
Китайським футболістам заборонили нові тату на тілі, а ті, що вже є, рекомендували вивести. Таким чином хочуть, щоб футболісти подавали добрий приклад для суспільства

Китайським футболістам заборонили робити татуювання / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше китайським футболістам наказували прикривати татуйовання під час матчів за свої команди або у складі національної збірної.

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Але тепер від рекомендацій перейшли до вимог, опублікованих у заяві Головного управління спорту Китаю "Пропозиції щодо посилення управління футболістами".

"Гравцям національної збірної та збірної U23 категорично заборонено робити нові татуйовання, а тим, хто вже має татуйовання, рекомендується їх видалити самостійно.

Якщо є особливі обставини, погоджені командою, гравці мають приховувати татуйовання під час тренувань та матчів", – цитує заяву skysports.com.

У ній також йдеться, що брати у команди гравців до 20 років з татуйованням суворо заборонено.

В Україні заборони на татуйовання у футболі немає, тому Кінг-Конг із Динамо прикрасив своє тіло новим тату. Воротар київської команди Денис Бойко набив собі над кісточкою велику букву "Д".