Китайським футболістам заборонили робити татуйовання, а старі наказано видалити

Китайським футболістам заборонили робити татуювання / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше китайським футболістам наказували прикривати татуйовання під час матчів за свої команди або у складі національної збірної.

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Але тепер від рекомендацій перейшли до вимог, опублікованих у заяві Головного управління спорту Китаю "Пропозиції щодо посилення управління футболістами".

"Гравцям національної збірної та збірної U23 категорично заборонено робити нові татуйовання, а тим, хто вже має татуйовання, рекомендується їх видалити самостійно. Якщо є особливі обставини, погоджені командою, гравці мають приховувати татуйовання під час тренувань та матчів", – цитує заяву skysports.com.

У ній також йдеться, що брати у команди гравців до 20 років з татуйованням суворо заборонено.

В Україні заборони на татуйовання у футболі немає, тому Кінг-Конг із Динамо прикрасив своє тіло новим тату. Воротар київської команди Денис Бойко набив собі над кісточкою велику букву "Д".