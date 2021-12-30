Китайским футболистам запретили делать татуировки, а старые приказано удалить

Китайским футболистам запретили делать татуировки / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее китайским футболистам велели прикрывать татуировки во время матчей за свои команды или в составе национальной сборной.

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Но теперь рекомендации перешли к определенным требованиям, опубликованным в заявлении Главного управления спорта Китая "Предложения по усилению управления футболистами".

"Игрокам национальной сборной и сборной U23 категорически запрещено делать новые татуировки, а тем, у кого уже есть татуировки, рекомендуется их удалить самостоятельно. Если есть особые обстоятельства, согласованные командой, игроки должны скрывать татуировки во время тренировок и матчей", – цитрате заявление skysports.com.

В нем также говорится, что брать игроков с татуировками в команды до 20 лет строго запрещено.

В Украине запрета на татуировки в футболе нет, поэтому Кинг-Конг из Динамо украсил свое тело новым тату. Вратарь киевской команды Денис Бойко набил себе над лодыжкой большую букву "Д".