Картонне ліжко на Олімпіаді таки зламали: скільки чоловік воно може витримати

Картонне ліжко в номерах спортсменів на Олімпійських іграх не давало спокою ні самим атлетам, ні уболівальникам. Спортсмени провели експеримент і з'ясували, скількох чоловік воно може витримати

Ізраїльські бейсболісти перевірили ліжко на міцність

Ізраїльський баскетболіст Бен Вангер дозволив зламати власну ліжко, спроектовану так, щоб на ній неможливо було займатися сексом.

"Отримали багато питань про ліжко в Олімпійському селищі, тому сьогодні ми збираємося перевірити, скільки ізраїльтян потрібно, щоб зламати одне з цих картонних ліжок", – сказав на початку відео Бен.

Незважаючи на вигляд тендітну конструкцію, ліжко витримало вісьмох дорослих чоловіків, але на дев'ятому здалася.

Раніше антисекс-ліжко на Олімпіаді протестував чемпіон Європи ірландець Рис Маккленахан.

Спеціальні ліжка повинні витримувати до 200 кілограмів і ламатися від різких рухів. Міжнародний олімпійський комітет таким чином хотів "уникнути непотрібних форм фізичного контакту".