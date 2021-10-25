27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
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Атлетіко --
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Карма наздогнала британця! Боєць ММА жорстко вирубив суперника на 5 секунді

Сергій Шаховець
25 жовтня, 11:46
На турнірі British Fighting Championship російський боєць здобув рекордно швидку перемогу

Умахан Ібрагімов нокаутував Бена Дорстера на 5-й секунді / Фото: Колаж: Сьогодні

Відразу після традиційного вітання, британський боєць Бен Дорстер почав атакувати свого опонента. Але це не допомогло британцеві на прізвисько Бам Бам.

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Дорстер встиг нанести всього лише один удар, після чого відразу отримав відповідь – точний удар Ібрагімова в голову відправив суперника в нокаут. Той опинився в стоячому нокауті, неприродньо випрямивши руки, після чого звалився на канвас.

Для перемоги російському бійцеві ММА Умахану Ібрагімову знадобилося всього п'ять секунд, що є рекордом промоушена.

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