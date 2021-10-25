Карма наздогнала британця! Боєць ММА жорстко вирубив суперника на 5 секунді

Умахан Ібрагімов нокаутував Бена Дорстера на 5-й секунді / Фото: Колаж: Сьогодні

Відразу після традиційного вітання, британський боєць Бен Дорстер почав атакувати свого опонента. Але це не допомогло британцеві на прізвисько Бам Бам.

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Дорстер встиг нанести всього лише один удар, після чого відразу отримав відповідь – точний удар Ібрагімова в голову відправив суперника в нокаут. Той опинився в стоячому нокауті, неприродньо випрямивши руки, після чого звалився на канвас.

Для перемоги російському бійцеві ММА Умахану Ібрагімову знадобилося всього п'ять секунд, що є рекордом промоушена.