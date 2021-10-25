30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
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Десна --
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Заря --
30 октября 00:00
Колос --
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Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
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Карма догнала британца! Боец ММА жестко вырубил соперника на 5 секунде

Сергей Шаховец
25 октября, 11:46
На турнире British Fighting Championship российский боец одержал рекордно быструю победу

Умахан Ибрагимов нокаутировал Бена Дорстера на 5-й секунде / Фото: Коллаж: Сегодня

Сразу после традиционного приветствия, британский боец Бен Дорстер начал атаковать своего оппонента. Но это не помогло британцу, по прозвищу Бам Бам.

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Дорстер успел нанести всего лишь один удар, после чего сразу получил ответку – точный удар Ибрагимова в голову отправил соперника в нокаут. Тот оказался в стоячем нокауте, неестественно выпрямив руки, после чего рухнул на канвас.

Для победы российскому бойцу ММА Умахану Ибрагимова понадобилось всего пять секунд, что является рекордом промоушена.

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