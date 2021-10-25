Карма догнала британца! Боец ММА жестко вырубил соперника на 5 секунде

Умахан Ибрагимов нокаутировал Бена Дорстера на 5-й секунде / Фото: Коллаж: Сегодня

Сразу после традиционного приветствия, британский боец Бен Дорстер начал атаковать своего оппонента. Но это не помогло британцу, по прозвищу Бам Бам.

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Дорстер успел нанести всего лишь один удар, после чего сразу получил ответку – точный удар Ибрагимова в голову отправил соперника в нокаут. Тот оказался в стоячем нокауте, неестественно выпрямив руки, после чего рухнул на канвас.

Для победы российскому бойцу ММА Умахану Ибрагимова понадобилось всего пять секунд, что является рекордом промоушена.