Карлсен – Непомнящий: пряма трансляція п'ятої партії

Битва за шахову корону / Фото: fide.com

У Дубаї норвежець Магнус Карлсен захищає звання чемпіона світу з шахів. Претендент – Ян Непомнящий із Росії. 1 грудня гросмейстери зіграють п'яту партію

Початок о 14.30. Поки що рахунок у матчі рівний – 2:2. Призовий фонд матчу – 2 млн євро.

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КАРЛСЕН – НЕПОМНЯЩИЙ:

пряма трансляція

Регламент

Заплановано 14 класичних партій. Контроль часу: 120 хвилин на 40 ходів, потім 60 хвилин на 20 ходів та 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на кожен хід, починаючи з 61 ходу.

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У разі нічийного результату матчу проводиться тай-брейк: 4 партії з контролем часу 25 хвилин + 10 секунд. Якщо рахунок залишається рівним, то грають 2 партії з контролем 5 хвилин + 3 секунди на хід, і далі за необхідності ще 4 бліцматчі з 2 партій. Якщо 10 партій не виявлять переможця, то грається вирішальна партія (армагеддон), в якій білі (колір визначає жеребкування) мають 5 хвилин, чорні – 4, з додаванням 2 секунд після 61-го ходу, нічия на користь чорних.

Ігрові дні: 1, 3-5, 7-8, 10-12, 14 грудня. Тай-брейк: 15 грудня.

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Матч за звання чемпіона світу з шахів / Фото: fide.com