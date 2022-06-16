Капітан збірної України придбав одяг із зображенням російського корабля (відео)

Андрій Ярмоленко придбав патріотичні шкарпетки

Учора збірна України завершила червневий відрізок матчів у Лізі націй. Команда Олександра Петракова поділила окуляри з Ірландією, проте все одно пішла на перерву у статусі лідера групи.

Після гри хлопці зі спокійною душею готувалися до відпустки та відходили від поєдинку. Обстановка у роздягальні потрапила у кадр YouTube-каналу ВЗБІРНА.

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Особливо порадував момент, коли капітан збірної Андрій Ярмоленко одягав шкарпетки. Там було зображено "російський воєнний корабель" і адресу, куди він має піти.

Оператор оцінив одяг Андрія, а той не прогаяв момент ще раз звернутися на камеру до всіх любителів "руського міра" і самих росіян: "Так, йдіть нах*й всі".

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Після трьох турів у першій групі Дивізіону В Україна набрала сім балів та очолила таблицю. На одне очко відстає Шотландія, тоді як ірландці та вірмени вже майже втратили шанси на підвищення. Переможець квартету підніметься до Ліги А.