Канікули закінчилися: футболісти донецького Шахтаря вийшли з відпустки

Гравці Шахтаря пройшли медогляд / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
13 січня закінчилися зимові канікули у лідера чемпіонату України донецького Шахтаря, повідомляє офіційний сайт"гірників".
У четвер на медогляд до столичної клініки "Добробут" приїхали вісім гравців Шахтаря: Тимур Пузанков, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Віктор Корнієнко, Артем Бондаренко, Михайло Мудрик, Георгій Судаков та Данило Сікан.
"Медичний огляд включає здачу аналізів, рентген грудної клітки, ЕКГ, ехокардіографію, УЗД внутрішніх органів – все те, що проходимо щороку.
Ми отримуємо результати, порівнюємо з наявними і, якщо немає жодних змін, допускаємо футболістів до початку тренувального процесу.
Цього року вперше проходимо медогляд у клініці "Добробут". Враховуючи, як усе тут організовано, процес відбувається дуже швидко. Медогляд займає близько двох годин", – сказав начальник медичної служби першої команди Шахтаря Артур Глущенко.
У п'ятницю та суботу медогляд пройдуть ще дві групи футболістів, а в неділю, 16 січня, Шахтар вирушить на збір до Туреччини.