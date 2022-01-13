Канікули закінчилися: футболісти донецького Шахтаря вийшли з відпустки

Гравці Шахтаря пройшли медогляд / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

13 січня закінчилися зимові канікули у лідера чемпіонату України донецького Шахтаря, повідомляє офіційний сайт"гірників".

У четвер на медогляд до столичної клініки "Добробут" приїхали вісім гравців Шахтаря: Тимур Пузанков, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Віктор Корнієнко, Артем Бондаренко, Михайло Мудрик, Георгій Судаков та Данило Сікан.

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"Медичний огляд включає здачу аналізів, рентген грудної клітки, ЕКГ, ехокардіографію, УЗД внутрішніх органів – все те, що проходимо щороку.

Ми отримуємо результати, порівнюємо з наявними і, якщо немає жодних змін, допускаємо футболістів до початку тренувального процесу.

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Цього року вперше проходимо медогляд у клініці "Добробут". Враховуючи, як усе тут організовано, процес відбувається дуже швидко. Медогляд займає близько двох годин", – сказав начальник медичної служби першої команди Шахтаря Артур Глущенко.

У п'ятницю та суботу медогляд пройдуть ще дві групи футболістів, а в неділю, 16 січня, Шахтар вирушить на збір до Туреччини.