Каникулы закончились: футболисты донецкого Шахтера вышли из отпуска

Игроки Шахтера прошли медосмотр / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

13 января закончились зимние каникулы у лидера чемпионата Украины донецкого Шахтера, сообщает официальный сайт "горняков".

В четверг на медосмотр в столичную клинику "Добробут" приехали восемь игроков Шахтера: Тимур Пузанков, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Виктор Корниенко, Артем Бондаренко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков и Даниил Сикан.

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"Медицинский осмотр включает сдачу анализов, рентген грудной клетки, ЭКГ, эхокардиографию, УЗИ внутренних органов – все то, что проходим каждый год.

Мы получаем результаты, сравниваем с уже имеющимися и, если нет никаких изменений, допускаем футболистов к началу тренировочного процесса.

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В этом году первый раз проходим медосмотр в клинике "Добробут". Учитывая, как все здесь организованно, процесс проходит очень быстро. Медосмотр занимает порядка двух часов", – сказал начальник медицинской службы первой команды Шахтера Артур Глущенко.

В пятницу и субботу медосмотр пройдут еще две группы футболистов, а в воскресенье, 16 января, Шахтер отправится на сбор в Турцию.