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Манчестер Юнайтед --
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Брентфорд --
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Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
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Камерун повторив жах Шевченка на Кубку Африки (відео)

Андрій Трофімов
6 лютого, 00:59
Збірна Камеруну здійснила неймовірний камбек у матчі за бронзу домашнього Кубка африканських націй – поступаючись Буркіна-Фасо 0:3, господарі зрівняли рахунок та виграли у серії пенальті

Камерун відігрався з 0:3 - і зразу пригадався Шевин фінал ЛЧ-2005 / Фото: Getty Images, Reuters

Поєдинок за бронзу Кубка Африки відбувався у столиці Камеруну Яунде. До 71-й хвилини збірна Буркіна-Фасо вела 3:0.

Проте до кінця основного часу камерунці відіграли три м'ячі – відзначилися Баокен та Абубакар (дублем). А в серії пенальті господарі турніру добили Буркіна-Фасо – 5:3.

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Камерун – Буркіна-Фасо – 3:3 (пен. 5:3)
Голи: Баокен, 72, Абубакар, 85, 88 – Яго, 24, Онана, 42 (авт.), Уаттара, 49

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Отже, у Яунде повторився сценарій найжахливішого матчу в кар'єрі Андрія Шевченка – стамбульський фінал ЛЧ-2005, коли Ліверпуль, програючи Шевиному Мілану 0:3, зумів відігратися 3:3 і вирвати перемогу в серії 11-метрових.

Останній пенальті тоді не забив Шевченко.

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До речі, Шевченко зізнається, що йому досі боляче згадувати фінал ЛЧ-2005. "Нещодавно УЄФА виклав сейви Дудека. Не можу дивитися їх, відвертаюся, викидаю телефон. Не можу", – каже українець.

Шевченко vs Дудек. Фінал ЛЧ-2005 / Фото: Getty Images

Додамо, що у фіналі Кубка Африки у неділю, 6 лютого, зіграють Сенегал – Єгипет. Початок – о 21:00 за київським часом.