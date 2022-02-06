Камерун повторил кошмар Шевченко на Кубке Африки (видео)

Камерун отыгрался с 0:3 - и сразу вспомнился Шевин финал ЛЧ-2005 / Фото: Getty Images, Reuters

Поединок за бронзу Кубка Африки проходил в столице Камеруна Яунде. К 71-й минуте сборная Буркина-Фасо вела 3:0.

Однако до конца основного времени камерунцы отыграли три мяча – отличились Баокен и Абубакар (дублем). А в серии пенальти хозяева турнира добили Буркина-Фасо – 5:3.

Реклама

Камерун – Буркина-Фасо – 3:3 (пен. 5:3)

Голы: Баокен, 72, Абубакар, 85, 88 – Яго, 24, Онана, 42 (авт.), Уаттара, 49

Реклама

Таким образом в Яунде повторился сценарий самого ужасного матча в карьере Андрея Шевченко – стамбульский финал ЛЧ-2005, когда Ливерпуль, проигрывая Шевиному Милану 0:3, сумел отыграться 3:3 и вырвать победу в серии 11-метровых.

Последний пенальти тогда не забил как раз Шевченко.

Реклама

Кстати, Шевченко признается, что ему до сих пор больно вспоминать финал ЛЧ-2005. "Недавно УЕФА выложил сэйвы Дудека. Не могу смотреть их, отворачиваюсь, выбрасываю телефон. Не могу", – говорит украинец.

Шевченко vs Дудек. Финал ЛЧ-2005 / Фото: Getty Images

Добавим, что в финале Кубка Африки в воскресенье, 6 февраля, сыграют Сенегал – Египет. Начало – в 21:00 по киевскому времени.