Камбек ціною життя. Команда Миколенка гарантувала місце в АПЛ

Миколенко не втримав Джордана Айю з Крістал Пелас / Фото: Getty Images

У четвер, 19 травня, на стадіоні "Гудісон Парк" у Ліверпулі відбувся перенесений поєдинок 33-го туру АПЛ, у якому Евертон приймав Крістал Пелас.

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Перемога у цьому матчі гарантувала підопічним Лемпарда збереження місця в еліті наступного сезону.

Проте гра розпочалася зовсім не за сценарієм команди Миколенка. У середині першого тайму захисники "ірисок" не розібралися під час стандарту, хто має тримати Матета, і французький форвард відкрив рахунок у матчі.

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Вже на 36-й хвилині зустрічі табло "Гудісон Парку" висвітлило рахунок 0:2. Віталій Миколенко програв боротьбу Джордану Айю і гонець подвоїв перевагу гостей.

Після перерви Майкл Кін скористався пасом Мейсона Холгейта, повернувши інтригу у матч – 1:2.

На 75-й хвилині зустрічі Рішарлісон опинився у потрібному місці штрафного майданчика і зрівняв рахунок у поєдинку – 2:2.

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Розв'язка у матчі настала за п'ять хвилин до кінця зустрічі. Калверт-Льюїн замкнув подачу зі штрафного та приніс перемогу у команді Френка Лемпарда – 3:2.

Віталій Миколенко провів на полі весь ігровий час. Портал SofaScore поставив українцю четверту оцінку у команді – 7,4.

АПЛ. 33-й тур

Евертон – Кристал Пелас – 3:2

Голи: Кін, 54, Рішарлісон, 75, Калверт-Льюїн, 85 – Матета, 21, Айю, 36.

Евертон: Пікфорд – Холгейт, Кін, Коулмен – Миколенко, Гомеш (Аллі, 46), Дукуре, Івобі – Рішарлісон (Кенні, 90+1), Калверт-Льюїн, Гордон (Грей, 61).

Кристал Пелас: Батленд – Мітчелл, Гехі, Андерсен, Клайн – Езе, Х'юз (Мілівійович, 57), Шлюпп (Галлахер, 74) – Заа, Матета (Бентеке, 81), Айю.

ОГЛЯД МАТЧУ

Ця перемога за тур до закінчення чемпіонату гарантувала Евертону місце в АПЛ наступного сезону.